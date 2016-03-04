На Закарпатье задержали автомобиль с 300 килограммами янтаря на 200 миллионов (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского пограничного отряда.

Согласно сообщению, в ночь с 3 на 4 марта на контрольном посту "Нижние Ворота" пограничники остановили микроавтобус IVECO львовской регистрации.

Во время осмотра в салоне автомобиля нашли 60 пакетов по 5 килограммов каждый, в которых находилось камни, по предварительным данным - янтарь. Общий вес товара составил около 300 килограммов.

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции, водитель был доставлен в Воловецкое отделение полиции Закарпатья.

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Львовянин рассказал правоохранителям, что решил через Интернет подыскать работу и наткнулся на объявление по перевозке товаров. Связавшись с заказчиком по телефону, договорился о встрече возле торгового центра во Львове.

"Как и договорились, встретились по указанному адресу. Заказчик сказал, что нужно доставить до города Мукачево несколько компьютеров, и за это он заплатит 500 гривень", - сказано в сообщении.

В полиции также добавили, что, со слов водителя, адрес, на который нужно было доставить товар, заказчик должен был сбросить дополнительно через СМС-сообщение. В свою очередь, взяв накладные, в которых было указано, что он перевозит компьютерную технику, водитель выехал на Закарпатье.

Правоохранители добавляют при этом, что сомневаются в искренности слов водителя.

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Стоимость задержанного груза полиция оценила в сумму около 200 миллионов гривень.

"Сейчас по данному факту ведется расследование. Автомобиль помещен на штрафплощадку Воловецкого отделения полиции. В рамках досудебного расследования полицейские выяснят происхождение изъятого "солнечного камня", - отмечается в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 240 УК (нарушение правил охраны или использования недр).