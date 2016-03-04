В Минобороны анонсировали участие подразделений ВСУ в 10 многонациональных учениях

В 2016 году запланировано участие подразделений Вооруженных сил Украины в 10 многонациональных учениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай сообщил на брифинге.

Он отметил, что четыре международных военных учения состоятся на территории Украины, а шесть - за ее пределами.

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Чернобай также сообщил, что на территории Международного центра миротворчества и безопасности академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области состоятся: многонациональные тактические учения по подготовке подразделений Вооруженных сил, украинско-американские учения «Репид Трайдент - 2016», многонациональные командно-штабные учения с привлечением войск «Кленовая Арка -2016».

Кроме того, на территории Украины в акватории Черного моря, в городе Одесса и на полигоне «Широкий Лан» пройдут традиционные ежегодные украинско-американское командно-штабные учения с привлечением войск «Си Бриз-2016».

Планируется, что в многонациональных учениях на территории Украины примут участие более 12,5 тысячи военнослужащих ВСУ.

Чернобай также сообщил, что за пределами Украины состоятся: многонациональные командно-штабные учения с привлечением войск «Сейбер Гардиан - 2016» (Румыния); многонациональные тактические учения «Флейминг Тандер - 2016» (Литва); многонациональные учения «Светлая Лавина - 2016» (Румыния); многонациональные тактические учения «Флейминг Сворд - 2016» (Литва); многонациональные командно-штабные учения с привлечением войск «РЕГЕКС - 2016» (Босния и Герцеговина); многонациональные командно-штабные учения с привлечением войск «Анаконда - 2016» (Польша).

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Кроме того, Чернобай сообщил, что на базе Международного центра миротворчества и безопасности канадские специалисты подготовили вторую группу украинских военнослужащих-инструкторов. Сертификаты о прохождении курса получили более 20 украинских младших командиров, которые накануне сдали зачеты по проведению занятий по стрельбе на стрелковом поле.

Он также отметил, что в настоящее время на Яворовском полигоне продолжается подготовка подразделений Вооруженных сил Украины. Занятия с украинскими военнослужащими проводят инструкторы из Канады, Соединенных Штатов Америки и Литвы, которые входят в Объединенную многонациональную тренировочную группу.