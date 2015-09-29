Минобороны: Украина приняла участие в 7 многонациональных учениях, запланировано еще 4

Об этом сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Оксана Гаврилюк. «В 2015 году ВСУ приняли участие в семи многонациональных военных учениях, из них четыре прошли на территории нашего государства», - отметила она.

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По словам Оксаны Гаврилюк, в 2015 году запланировано проведение еще четырех совместных учений. В частности, речь идет об украинско-польских тактических учениях авиационных подразделений под названием «Безопасное небо - 2015», которые должны пройти 12-16 октября в Ивано-Франковске. Планируется, что в этих учениях примут участие до 350 военных обеих стран, вертолеты и самолеты истребительной и транспортной авиации.

Также планируются многонациональные командно-штабные учения с привлечением войск «Кленовая арка - 2015», которые должны состояться с 9 по 22 ноября в Литве.

Сертификационные учения боевой тактической группы Евросоюза «Коммон Челленж - 2015» пройдут в Польше - ориентировочно с 14 по 20 ноября.

Кроме того, ожидаются многонациональные тактические учения «Трайдент Джанкчер - 2015», которые состоятся с 18 октября по 6 ноября этого года сразу в двух странах - в Испании и Италии. От Вооруженных сил Украины участие в этих учениях примут до 20 военнослужащих со специальным оборудованием и самолет.