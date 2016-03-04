США требуют освобождения Савченко

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Джон Кирби, говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

Кирби заявил, что позиция Соединенных Штатов в отношении Савченко остается неизменной.

"Она должна быть свободной. Мы заявляли об этом все время. Она была задержана безосновательно, мы хотим видеть ее свободной, отправленной домой...", - подчеркнул Кирби.

Он отметил, что информацию о намерении Савченко объявить сухую голодовку он видел из сообщений СМИ. По его словам, такая акция никоим образом не разрешит ситуацию.

"Мы хотим, чтобы ее освободили немедленно, независимо от этого. Но очевидно, если она на самом деле начнет голодовку, тогда, несомненно, состояние ее здоровья станет дополнительной проблемой и повысит безотлагательность урегулирования этой проблемы. Она должна быть свободной", - подчеркнул Кирби.

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Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и её защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

В середине декабря прошлого года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью, с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта гособвинение требовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После прений судья закрыл заседание, добавив, что процесс продолжится 9 марта.

В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав, и с завтрашнего дня начинает сухую голодовку.