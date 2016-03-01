На полигоне под Харьковом офицер и курсант получили ранения из-за взрыва гранаты

Как сообщили УНИАН в харьковском Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины, инцидент произошел сегодня, 1 марта, около 11:00 на учебном полигоне в селе Проходы в Дергачевском районе.

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По сведениям Минобороны, во время занятия по метанию гранаты произошел взрыв РГД-5, в результате которого пострадал офицер, который преподает в Харьковском университете воздушных сил, и курсант. Сейчас они доставлены в харьковский военного госпиталь, жизни пострадавших ничего не угрожает.

В настоящее время продолжается выяснение обстоятельств инцидента. Причина взрыва пока не сообщается.