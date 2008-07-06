В Тернопольской области задержали 6 пьяных правоохранителей за рулем

В Тернопольской области в июне задержаны шесть работников правоохранительных органов, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии.

Как сообщил корреспонденту УНИАН старший инспектор областной Госавтоинспекции Николай ЛЕЦКАЛЮК, сейчас стоит вопрос об их увольнении.

По его словам, соответствующее решение должна принять кадровая комиссия.

«Если обычный водитель за вождение в нетрезвом состоянии обходится штрафом, то работники правоохранительных органов за подобное увольняют с работы. В этом году за вождение авто в нетрезвом состоянии в области уже уволены четыре работника МВД», – сообщил Н.ЛЕЦКАЛЮК.

Он отметил, что нетрезвые милиционеры были задержаны в нерабочее время.

«Среди задержанных как рядовые работники, так и руководители структурных подразделений», – заметил Н.ЛЕЦКАЛЮК.