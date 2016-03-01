Нардеп показал фотографии избитого "азовца" Краснова (документы)

Их на своей странице в Facebook обнародовал народный депутат Игорь Мосийчук.

Он отметил, что фото он получил вместе с письмом уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской на имя Генерального прокурора Виктора Шокина о пытках Краснова и его девушки Оксаны Шелест.

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В то же время, Мосийчук ознакомился с материалами ходатайства о заключении под стражу Краснова: в нем не говорится о сотрудничестве Краснова со спецслужбами РФ.

Главе корпуса "Азов-Крым" инкриминируют исключительно ст. 263 УК (незаконное хранение оружия).

Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест обустроили тайник со взрывчаткой.

В свою очередь адвокат Краснова заявил, что сотрудники СБУ применяли к его подзащитному пытки, требуя признаний о тайнике с оружием.