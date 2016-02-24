Порошенко: на контрактную службу нужно брать демобилизованных военных, участвовавших в боевых действиях

Об этом президент Петр Порошенко сказал на совещании с командирами бригад, боевыми офицерами с участием министра обороны Степана Полторака и начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко по повышению эффективности армии.

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В начале встречи глава государства отметил, что сейчас проведена глубинная реформа сектора обороны и безопасности. "Сейчас меняем структуру, все технологии и подходы для обеспечения оборонной безопасности государства и полный переход украинской армии на натовские стандарты", - констатировал он.

Петр Порошенко отметил, что инициировал встречу с боевыми офицерами, которые имеют опыт участия в АТО, именно потому, что они, как никто другой, знают все реалии несения службы, проблемные вопросы и какие шаги нужно предпринять для дальнейшего развития армии.

"На вашем примере должны учиться поколения украинских военнослужащих, как защищать Родину, и ваше мнение - честное, спокойное и беспристрастное о том, какие шаги нам сейчас надо сделать для того, чтобы усовершенствовать наши Вооруженные силы, повысить их эффективность - для меня будет очень важно", - сказал президент.

Участники совещания обсудили вопросы службы по контракту. В частности, глава государства поинтересовался состоянием денежного обеспечения личного состава.