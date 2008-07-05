Украине обещают неустойчивую погоду с дождями

В ближайшие дни в Украине ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 6 июля, в западной части без существенных осадков, на остальной территории кратковременные дожди, местами грозы.

Температура ночью 11-16°, на юге и востоке до 19°, днем 20-25°, в западных областях и на юге Украины местами 26-28°.

7-8 июля сохранится переменная облачность. 7 июля без осадков, только ночью в восточной части и в Крыму, днем в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. 8 июля в западных областях дожди с грозами, местами сильные дожди, в отдельных районах град; в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами грозы (преимущественно днем); на остальной территории без осадков. Ветер западный с переходом на южный (в западных областях юго-западный и западный), 7-12 м/с, 7 июля в Карпатах, 8 июля в западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7 июля 9-14°, 8 июля 12-17°, на побережье морей до 19°; днем 24-29°, в южной части, 7 июля также в Закарпатье и Прикарпатье, 8 июля и в восточной части местами 30-33°.

9-10 июля синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 10-17°, на юге и побережье морей до 18-21°; днем в западных, а 10 июля и в северных областях 18-24°, на остальной территории 22-28°, 9 июля в южной части и восточных областях до 30-32°.

Завтра в Киеве и области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура по области ночью 11-16°, днем 20-25°, в Киеве ночью 13-15°, днем 22-24°.

7-8 июля сохранится переменная облачность. 7 июля без осадков, 8 июля кратковременные дожди (ночью местами), грозы. Температура ночью 7 июля 9-14°, 8 июля 12-17°, днем 24-29°; в Киеве ночью 7 июля 12-14°, 8 июля 15-17°, днем 26-29°.

9-10 июля ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Температура ночью 10-16°; днем 9 июля 22-27°, 10 июля 19-24°.