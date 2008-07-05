Прогноз инфляции на 2008 год увеличили до 15,9%

14:34, 05 июля 2008
Общество
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Решение Кабмина

Кабинет министров на сегодняшнем заседании изменил некоторые макроэкономические показатели государственного бюджета 2008 года, в частности, увеличил прогноз инфляции по итогам года с 15,3 до 15,9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК.

Других изменений, внесенных правительством в законопроект, он не назвал.

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