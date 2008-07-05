Глава Донецкого облсовета возмущен Минфином

Глава Донецкого областного совета. Анатолий БЛИЗНЮК возмущен тем, что Министерство финансов Украины предварительно не согласовывало с регионами намеченные изменения Государственный бюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета, в официальном заявлении А. БЛИЗНЮКА говорится, что 7 июля в Минфине пройдет совещание по вопросу внесения изменений в государственный бюджет на 2008 год, на котором будет обсуждаться концепции формирования местных бюджетов на 2009 год. На это совещание приглашены заместители губернаторов и начальники финуправлений из регионов страны.

"В понедельник состоится совещание, но я официально заявляю, что никакая предварительная работа по согласованию изменений в бюджете 2008 года правительством на региональном уровне не проводилась", - подчеркивает в своем заявлении А. БЛИЗНЮК.

По его словам, "это была строжайшая тайна; со стороны Минфина к работникам были применены драконовские меры, и под угрозой увольнения, никто не имел права давать каких бы то ни было исходных данных". "Поэтому, скорее всего, собирают для того, чтобы поставить галочку, чтобы потом сказать - вот мы провели совещание, все согласовали", - отметил глава облсовета.

А.БЛИЗНЮК также напоминает правительству о том, что оно "заключило договор о социально-экономическом развитии Донецкой области, поэтому в этих изменениях обязательно должны быть учтены все затраты на реализацию этого договора".

"В противном случае мы будем предпринимать меры, предусмотренные законодательством. Мы также потребуем от господина Виктора ПИНЗЕНИКА (министра финансов – УНИАН) дать нам официальный ответ: когда правительство приступит к выполнению договора, заключенного с Донецкой областью?", - заключил А. БЛИЗНЮК.