Ющенко стал на сторону крымского парламента в споре с Кабмином

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие распоряжения Кабинета министров от 18 июня 2008 года о назначении Николая ИЛЬИЧЕВА заместителем министра внутренних дел Украины - начальником главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым.

Об этом говорится в указе Президента, текст которого размещен на его официальном сайте.

Президент считает, что это распоряжение издано Кабмином вопреки Конституции Украины.

В документе указано, что Верховная Рада Крыма 18 июня в соответствии с предоставленными Конституцией Автономной Республики Крым полномочиями приняла решение об отказе в согласовании назначения Н.ИЛЬИЧЕВА на должность начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в АР Крым.

Президент считает, что при таких обстоятельствах назначение Кабмином Н.ИЛЬИЧЕВА на должность проведено вопреки вышеупомянутым нормам, а следовательно, в нарушение части третьей статьи 113 Основного Закона государства, которая обязывает правительство руководствоваться в своей деятельности Конституцией и законами Украины и которая по части третьей статьи 8 Основного Закона государства является нормой прямого действия.

Как сообщал УНИАН, до этого назначения генерал-майор Н.ИЛЬИЧЕВ исполнял обязанности начальника крымской милиции.