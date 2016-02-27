Правительство проведет эксперимент с поступлением в магистратуру при помощи ВНО

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"За основу взят положительный опыт внедрения ВНО при вступлении в высшие учебные заведения, благодаря чему удалось побороть коррупционные риски и обеспечить проведение объективного конкурса лучших абитуриентов", - говорится в сообщении.

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Сегодня условия поступления в магистратуру определяют сами высшие учебные заведения, что, по мнению чиновников, делает невозможным честный и прозрачный конкурс.

Сейчас эксперимент предусматривает реформирование поступления в магистратуру на одну из самых престижных специальностей – "Право". "Отдельные высшие учебные заведения, которые присоединились к проекту, разработают качественный и конфиденциальный тест, проведение которого обеспечит Украинский центр оценивания качества образования", - отметили в правительстве.

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