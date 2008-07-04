Завтра в Киеве - град и шквалы

Завтра в Украине пройдут кратковременные дожди, местами град.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в западной части, а днем в Украине, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град; ночью в западных, а днем в северных, центральных и южных областях местами сильные ливни, шквалы 19-24 м/с. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат на протяжении суток усиление ветра до 30 м/с. Температура ночью 14-19°; днем в западных, северных, Черкасской и Винницкой областях 18-23°, на остальной территории 24-29°, на юго-востоке и в Крыму до 31°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 15-20°.

6-7 июля в Украине облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, в восточной половине местами град, шквалы 15-20 м/с, лишь днем в западных областях преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°, на крайнем юге и Закарпатье до 28°.

7 июля переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в восточных областях и Приазовье, а днем и в западной части кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей 17-19°; днем 24-29°, в южной части и на Закарпатье местами 30-33°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 14-19°.

8 июля в западных, днем и в северных и Винницкой области, 9 июля в Украине, кроме восточной части, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°; в южной части ночью 16-21°, днем 28-32°.

Завтра в Киеве облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах град, шквалы 17-22 м/с. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 19-21°.

В столичной области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах град, шквалы 17-22 м/с. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 18-23°.

6 июля в Киевской области облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди (днем небольшие), грозы. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.

7 июля переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 24-29°.

8-9 июля в столичном регионе пройдут кратковременный дождь, гроза, лишь ночью 8 июля без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.