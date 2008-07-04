Режим малого пограничного движения между Украиной и Словакией действует

Накануне словацкий парламент ратифицировал соответствующее межправительственное соглашение. Оно определяет упрощенный порядок пересечения границы жителями пограничных областей Украины и Словакии в 50-километровой зоне общей границы.

Это означает, что 400 тысяч украинцев будут получать визы по специальной, облегченной процедуре. В соглашение внесено 295 населенных пунктов Закарпатской области. Но упрощенный порядок распространяется лишь на граждан, которые прожили в этом регионе не меньше трех лет.

Министерство иностранных дел Украины уже обратилось к своим словацким коллегам с признательностью за расширение возможностей для контактов граждан двух соседних стран.

ICTV