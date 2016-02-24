Санитарные нормы времен СССР утратят свою силу в Украине только со следующего года

Государственные санитарные нормы и правила, внедренные во времена СССР, утратят силу на территории Украины с начала следующего года.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения, правительство признало утратившими силу и такими, что не применяются на территории Украины, государственные санитарные нормы и правила, изданные центральными органами исполнительной власти Украинской ССР и СССР, в том числе их должностными лицами.

Читайте такжеРеформы здравоохранения отстают от графика - Шимкив

По словам временно исполняющего обязанности председателя Госсанэпидслужбы, главного государственного санитарного врача Святослава Протаса, отмена советских норм позволит провести комплексную инвентаризацию существующей нормативно-правовой базы в сфере государственного контроля и регулирования предпринимательства.

«Принятие этого распоряжения - весомый шаг к декоммунизации нашей нормативно-правовой базы в сфере обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения и дерегулирования бизнеса. Также это приблизит санитарное законодательство Украины к законодательству Европейского Союза», - сказал Протас.

Читайте такжеЯценюк назвал основные ориентиры правительства на 2016 год

Как проинформировали в Минздраве, данная норма содержится в распоряжении Кабинета Министров Украины "О признании утратившими силу и признании такими, что не применяются на территории Украины, актов санитарного законодательства", которое вступит в силу с 1 января 2017 года.

В ведомстве подчеркнули, что ряд отмененных нормативных актов утратили свою актуальность, а подавляющее их большинство не соответствует законодательству Украины и не согласовывается с законодательством Европейского Союза.