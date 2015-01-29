В России продолжается самое интенсивное наступление на права человека со времен СССР - HRW

Российские власти в 2012 году начали то, что стало «самым интенсивным наступлением на инакомыслие с советских времен», заявляют правозащитники из Human Rights Watch в новом отчете о ситуации с правами человека в мире.

По словам исполнительного директора организации Кеннета Рота, которые приводит Радио Свобода, объектами преследования в России стали диссиденты, активисты, независимые журналисты и мирные протестующие.

Он подчеркнул, что «относительно ограниченная реакция» Запада на нарушение прав человека в России могла обострить ситуацию в Украине, поскольку это позволило российским властям подавлять общественную критику в связи с ее действиями и Украине.

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«Тот факт, что никто собственно не обращал внимания на эти нарушения последовательно и непосредственно, дало Москве ощущения: «Мы можем продолжать давить и давить дальше». Мы видим, что безопасность и права человека не противоположные вещи», – заявил медиа-директор Human Rights Watch в Европе Эндрю Строхлейн.

Между тем, Рот заметил, что желание представить Украину как невинную жертву российской агрессии привело к тому, что Запад неохотно реагирует на нарушение прав человека со стороны украинских властей, включая использование ими «добровольческих батальонов», которые плохо обращаются с задержанными, или обстреливают населенные пункты.

В то же время, по его словам, пророссийские сепаратисты на востоке Украины серьезно нарушают права задержанных и угрожают мирному населению, подвергая его ракетному обстрелу.

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Правозащитная организация подчеркивает, что власти многих стран делают «большую ошибку», игнорируя права человека в противостоянии вызовам безопасности.

Отмечается, что Human Rights Watch проанализировала ситуацию в более чем 90 государствах за период с конца 2013 года по ноябрь 2014 года.