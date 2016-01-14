Президент пообещал военным зарплату от семи тысяч гривень

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что отмены призыва в украинскую армию не будет, заработная плата военнослужащих составит от 7 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на своей первой в 2016 году пресс-конференции в Киеве.

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"Мы повышаем денежное обеспечение для военнослужащих. Подчеркиваю: на момент моей инаугурации... мобилизованный солдат получал, находясь в зоне АТО, где ситуация кардинально отличалась от того, что есть сейчас, мобилизованный воин получал 600 грн. Теперь, с 2016 года, минимум, который будет получать украинский воин, составит 7 тыс. грн. Это вне зоны АТО", - сказал Порошенко.

Он заявил, что это решение должно усилить привлекательность службы по контракту и расширить контрактную составляющую в формировании Вооруженных сил.

"Но я точно могу подчеркнуть, что отмены призыва – точно не будет", - заявил Порошенко.