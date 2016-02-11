Порошенко: львиная часть демобилизованных должна быть замещена контрактниками

Об этом он заявил, выступая на первом в этом году заседании Совета регионального развития, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Подводя итоги выполнения задач прошлогоднего заседания Совета регионального развития, президент отметил эффективную работу созданных штабов добровольцев, которые обеспечивают взаимодействие с участниками АТО, в ряде областей – Житомирской, Николаевской, Днепропетровской», - говорится в сообщении.

«Сегодня у вас есть новое задание. Когда опытный боец, который провел год на фронте, вернулся домой, отдохнул, но имеет желание, патриотизм, опыт защищать государство, нам надо провести мощную разъяснительную работу для того, чтобы набирать наших славных воинов для пополнения контрактной армии. Львиная часть волны мобилизации, которая сейчас должна быть отправлена домой, как мы и обещали, ввиду демобилизации, должна быть замещена контрактной составляющей», – сказал Порошенко.

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По его словам, в первую очередь это касается воинов, которые владеют определенными специальностями: механиков-водителей, снайперов, десантников, спецназовцев, которые уже обучены и могут сразу же приступить к исполнению обязанностей.

«Сегодня мы обсудим графики, количество, и это, уважаемые председатели, должно стать вашей персональной ответственностью», – подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Виктор Муженко заявил, что необходимость в очередной волне мобилизации будет зависеть от количества военнослужащих, принятых на военную службу по контракту.