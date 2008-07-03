Погода на выходные

4 июля и ночью 5 июля по прогнозам синоптиков в Западной части Украины, днем 5 июля в северных, центральных областях и в южной части ожидаются грозовые дожди, местами сильные сливы, град и шквалы 15-22 м/с, днем 4 июля на западе в отдельных районах 25 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 4 июля по всей территории Украины ожидается переменная облачность, ночью без осадков; днем в Западных областях кратковременные дожди, грозы, кое-где сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с, в отдельных пунктах 25 м/с, на остальной территории преимущественно без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 23-28°, в южной половине местами 30-33°, в Карпатах 15-20°.

5-6 июля облачная погода с прояснениями. 5 июля ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской, днем в северных, центральных областях и в южной части грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы 15-22 м/с (днем в западных и восточных областях местами кратковременный дождь). 6 июля в Украине пройдут кратковременные дожди, грозы, в западных и северных областях местами небольшие дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 11-16°, на побережье морей до 21°; днем 21-26°, на юге до 30°, 5 июля в северных областях 18-23°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 13-18°.

7- 8 июля - преимущественно без осадков, только в западных, ночью 7 июля в восточных, днем 8 июля местами и в северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-17°; днем 23-28°; в южной части ночью 16-21°, днем 28-33°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Заврта в Киеве температура ночью 13-15°, днем 25-27°. 5-6 июля облачная погода с прояснениями. 5 июля кратковременные дожди, грозы, днем местами сильные ливни; 6 июля местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 5 июля местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 5 июля 18-23°, 6 июля 21-26°. 7- 8 июля без осадков, только днем 8 июля местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.