В Одессе совершено нападение на офис "Батькивщины"
В Одессе в ночь на 24 февраля совершено нападение на офис ВО "Батькивщина".
Как сообщил УНИАН глава Одесской городской организации данной политсилы Григорий Гриншпун, сегодня ночью совершено нападение на офис Малиновской районной партийной организации, расположенный по ул. Филатова.
"Взломаны роллеты и входная дверь, похищены оргтехника и партийная документация. Уверен, что причиной нападения является наша активная политическая позиция… Только 20 февраля при непосредственном участии нашей политической силы открыт памятный камень Героям Небесной Сотни и вот - ответная реакция", - сказал Гриншпун.
Он выразил надежду, что полиция выяснит, кто стоит "за началом сезона политического террора и дестабилизации обстановки в Одессе".
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Гриншпун добавил, что в 2014 году в Одессе партийные офисы ВО "Батькивщина" подвергались нападению шесть раз (взрывы, поджоги).
"К сожалению, до настоящего времени следствие не завершено и, на мой взгляд, умышленно затягивается. Мы неоднократно обращались в УВД области и позже в полицию, но никакого это результата не дало. Безнаказанность порождает вседозволенность", - заявил руководитель организации.
Как сообщили УНИАН в Малиновской районной организации партии, похищенная документация – папка с персональными данными членов районной организации, протоколы собраний и пр.
"Офис – на официальной охране. Около 4.00 стало известно о ЧП. На место события прибыли полицейские, в их числе специалист со служебной собакой…", - отметили в райорганизации.
В региональном главке Национальной полиции факт нападения на офис подтвердили, отметив, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.