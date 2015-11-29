В центре Одессы горел волонтерский офис

Об этом УНИАН сообщила руководитель одной из этих организаций Далия Северин (Татьяна Скапровская).

По ее словам, пожар начался наверху здания, расположенного по улице Ланжероновской, 3.

Практически полностью выгорел третий этаж, значительно поврежден второй, помещения и имущество на первом этаже частично залиты водой, которой спасатели гасили пламя. Она затруднилась ответить на вопрос, что именно стало причиной возгорания.

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В настоящее время волонтеры определяют масштаб нанесенного ущерба.

По некоторым данным, очаг возгорания располагался на крыше или на последнем – третьем – этаже.

Здание по улице Ланжероновской, 3, в котором расположены волонтерские организации, является памятником архитектуры первой половины XIX века, архитектор - Джордано Торричелли.

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В это здание волонтерские организации переехали после ряда взрывов (терактов) в их ранее разрозненных офисах.

Согласно сообщению Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, сообщение о возгорании крыши указанного здания было получено в 2:19.

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Площадь пожара, по данным спасателей, составила 80 квадратных метров. Причину возгорания ведомство также пока не называет.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.