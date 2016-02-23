Родственникам Сенцова и Кольченко до сих пор неизвестно, в какие колонии их отправили - адвокат

Адвокатам и родственникам осужденных в России крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченка до сих пор точно неизвестно, в какие колонии их отправили.

Об этом в комментарии для Крым.Реалии сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

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«Были названы два места в отношении Сенцова. Это Иркутская область и Якутия. Относительно Кольченко – Челябинская область. Куда они приедут на самом деле, пока неизвестно. Эта информация для служебного пользования, фактически сохраняет тайну управления Федеральной службы исправления наказаний», – сказал адвокат.

По словам Динзе, о местонахождении Сенцова и Кольченко станет известно, только когда они прибудут в колонию и смогут позвонить или написать письмо. Адвокат уточнил, что этапирование может длиться до трех месяцев.

Украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были этапированы из ростовского СИЗО 4 февраля. Ранее сестра Сенцова Наталья Кочнева сообщила, что ее брата эпатируют в Якутию, а Кольченко – в Челябинскую область

Они были приговорены Северо-Кавказским военным окружным судом к 20 и 10 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Им были предъявлены обвинения в подготовке подрыва памятника Ленину в Симферополе, а также в поджоге офисов «Русской общины Крыма» и «Единой России». Оба украинца признаны правозащитным движением «Мемориал» политзаключенными.

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24 ноября 2015 года Верховный суд России оставил без изменения приговоры Сенцову и Кольченку.

Еще один фигурант дела – Геннадий Афанасьев, которого осудили на семь лет лишения свободы и отправили в колонию в Сыктывкаре в Республике Коми, пытается в судебном порядке оспорить отправления его так далеко от дома.