Украина заняла 24-е место в рейтинге самых дешевых стран для жизни

Всего в списке присутствует 112 стран, которые аналитики расположили от наиболее и к наименее дешевым на основании четырех ключевых показателей (покупательской способности при средней заработной платы в стране, индекса аренды, продовольственного индекса и индекса потребительских цен) и данных на основании базы цен, передает ZN.UA.

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Среди 50 самых дешевых стран для жизни, цена аренды является, по меньшей мере, на 70% ниже, чем в Нью-Йорке. Продукты дешевле минимум на 40%, а потребительские товары и услуги стоят минимум на 30% меньше.

Так, самой дешевой для жизни страной стала ЮАР. Второе место занимает Индия, третье – Косово. В топ-10 вошли также Саудовская Аравия, Казахстан, Замбия, Оман, Парагвай, Чехия и Македония. Польша в рейтинге находится на 12 месте, Молдова – на 15, Венгрия – на 38. Россия заняла 39-ю позицию. В десятке самых дорогих стран для жизни названы Бермуды, Багамы, Гонконг, Швейцария, Гана, Норвегия, Исландия, Кувейт, Япония, Сингапур и Монголия.

Ранее Киев опустился на последнее место в мировом рейтинге городов по стоимости жизни, составленном швейцарским банком UBS за 2015 год. Самым дорогим городом снова признан Цюрих.