Составлен рейтинг лучших городов мира для жизни

При составлении рейтинга они использовали 30 количественных и качественных показателей в пяти категориях: стабильность, здравоохранение, культура/окружающая среда, образование и инфраструктура. В итоге по каждому из этих критериев аналитики выставили оценку от 1 ("невыносимо") до 100 ("идеально") каждому из 140 городов, принимавших участие в рейтинге, передает "Вести. Экономика". В целом первая десятка городов не стала неожиданностью по сравнению с рейтингом прошлого года.

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Так как этот рейтинг не использует такой критерий, как стоимость жизни, то аналитики Global Finance взяли также результаты других исследований - Mercer Quality of Living Survey 2015 и Monocle’s Quality of Life Survey 2015. Они использовали данные всех трех рейтингов и составили свой собственный рейтинг десяти лучших для жизни городов.

На 10-м месте оказалась столица Канады Торонто. Город регулярно занимает высокие места в рейтингах по таким показателям, как уровень жизни, стоимость жизни, условия ведения бизнеса, демократия и продовольственная безопасность. Это город с активно развивающимся пригородом. Несмотря на то что в Торонто вторая крупнейшая в Северной Америке система общественного транспорта, пробки на дорогах остаются большой проблемой для людей, которые вынуждены каждый день ездить в Торонто из пригородов, а это свыше 6 млн человек.

9-е место занял Берлин. С момента падения стены, разделявшей город и две мировые политические системы, столица Германии заработала репутацию технологического центра, куда стекаются стартапы. При этом город отличается относительно низкой стоимостью жизни. Берлин - это город с активной ночной жизнью и высоким уровнем толерантности. Здесь потрясающая архитектура, много зеленых насаждений. Качество жизни на очень высоком уровне, при этом атмосфера жизни в Берлине расслабленная и спокойная.

Еще один немецкий город занял 8-ю строчку рейтинга. Качество жизни в Мюнхене на самом высоком уровне, однако стоимость жизни также немаленькая (даже по немецким стандартам). В городе более 20 больших парков, и численность населения - чуть более 1,3 млн человек. Зеленые насаждения придают Мюнхену атмосферу небольшого города, несмотря на то что город является крупным центром. В центре города нет высотных зданий, система общественного транспорта работает идеально. Ежегодный праздник - Октоберфест - привлекает в Мюнхен множество любителей пива со всего мира.

7-е место досталось Токио, в котором отмечается "парадоксальное смешение огромного размера города и постоянное ощущение покоя и тишины". Население города - 13,3 млн, но всем этим людям жить здесь удобно. В частности, благодаря развитой системе общественного транспорта (в первую очередь речь о метро). Общественный транспорт - чистый, безопасный и быстрый. На фоне спешки и суеты сохраняется ощущение спокойствия и чистоты, где древние традиции соседствуют и гармонично вплетаются в современную жизнь. При этом стоимость жизни здесь довольно высокая, впрочем, как и зарплаты.

Крупнейший город Новой Зеландии Окленд расположился на 6-й строчке. Находясь на одном уровне со своими австралийскими конкурентами, Окленд может похвастаться прекрасными бухтами и пляжами, которые отлично подходят для развлечений на свежем воздухе.

5-е место - у швейцарского Цюриха. По территории города протекают две реки, а также здесь расположено озеро, что создает ощущение покоя и безмятежности. Это настоящий центр искусства: в Цюрихе более 50 музеев и более 100 галерей искусства. Цюрих - город чистый и хорошо управляемый. Он получает высокие оценки за безопасность, отсутствие преступлений, малое число забастовок и отсутствие задержек в движении общественного транспорта. В то же время Цюрих занимает 4-е место в рейтинге самых дорогих городов.

4-е место - Сидней. Здесь прекрасная погода большую часть года, множество зеленых насаждений, красивые пляжи и отличная еда. Сидней - крупнейший город Австралии, здесь проживает 4 млн человек. Стоимость жизни здесь очень высокая, однако стоимость жилья по-прежнему намного ниже, чем в других крупных мегаполисах - Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге.

На 3-м месте другой австралийский мегаполис - Мельбурн. Здесь также проживает 4 млн человек. Население отличается многонациональностью и разнообразием. Это кулинарная столица Австралии, здесь огромное разнообразие национальных кухонь и культурных традиций.

Ванкувер оказался в рейтинге вторым. Здесь отличная погода большую часть времени. Это очень зеленый город, в котором городская застройка не смогла нарушить очарования и красоты природы. Так, 1001 акр Стэнли-парка не только ограничивает рост города, но и придает ему шарм. Здесь множество других возможностей для развлечения: музеи, ночная жизнь, рестораны и возможности для шоппинга. И хотя стоимость жизни в среднем не очень высокая по сравнению с другими городами мира, по канадским меркам жилье здесь довольно дорогое.

Лучшим для жизни городом в мире признана Вена. Столица Австрии с ее прекрасной архитектурой, замками, операми и культурными институтами является одним из любимых направлений для туристов со всего мира. Здесь высокий уровень занятости и низкий уровень преступности. Уровень здравоохранения также высок, при этом стоимость жилья умеренная. Если говорить о системе общественного транспорта, то стоимость проезда - всего 1 евро в день в рамках годового проездного билета.