Вена признана лучшим городом мира по уровню жизни, Киев на 176 месте

К такому выводу пришла консалтинговая компания Mercer, которая опубликовала рейтинг лучших для проживания городов мира. При составлении рейтинга специалисты Mercer брали во внимание 39 различных факторов, влияющих на жизнь человека. В рейтинге одним из основополагающих аспектов высокого уровня жизни является личная безопасность граждан.

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Так, уже седьмой год подряд лидером этого рейтинга становится Вена. В целом европейские города заметно превосходят города всех других континентов - в десятке лучших оказались сразу 7 городов Европы. Помимо Вены это Цюрих (2-е место), Мюнхен (4-е), Дюссельдорф (6-е), Франкфурт (7-е), Женева (8-е) и Копенгаген (9-е). При этом в топ-10 также попали крупнейший город Новой Зеландии Окленд (3-е), канадский Ванкувер (5-е) и австралийский Сидней (10-е). Прага лидирует по уровню жизни среди городов Центральной и Восточной Европы (69-е), затем Любляна (76-е) и Будапешт (77-е). Самый низкий уровень жизни в Европе - в Киеве (176-е), Тиране (179-е) и Минске (190-е). Москва и Санкт-Петербург расположились на 167-м и 174-м местах соответственно.

Европейские города также доминируют и по показателю личной безопасности. Первым идет Люксембург, затем Берн, Хельсинки, Цюрих. Вена занимает пятое. Также в список вошли Женева, Стокгольм, Копенгаген, Дюссельдорф, Франкфурт, Мюнхен, Нюрнберг.

В связи с терактами и другими социальными волнениями по показателю личной безопасности позиции потеряли Париж (71-е), Лондон (72-е), Мадрид (84-е) и Афины (124-е).

Киев (189-е), Санкт-Петербург (197-е) и Москва (206-е) владеют самым низким показателем личной безопасности в регионе.

Замыкают рейтинг уровня качества жизни города, где проживать просто опасно. В списке худших вошли горячие точки планеты, среди которых Багдад, Сана, Хартум, Дамаск.