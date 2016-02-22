Во время аннексии Крыма Турчинова просили привести ВСУ в полную боеготовность - стенограмма СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в стенограмме заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 февраля 2014 года о ситуации, сложившейся в государстве в конце февраля - в марте 2014 года (вопрос аннексии Автономной Республики Крым).

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В стенограмме сказано, что на то время исполняющий обязанности министра обороны Игорь Тенюх просил тогдашнего и.о. президента Украины Александра Турчинова разрешения на приведение украинских Вооруженных сил в полную боевую готовность.

Тенюх заявил, что здания и административные объекты в Крыму захватывает спецназ, который "прошел боевую выучку в горячих точках России".

Он просил в случае вторжения РФ "использовать все имеющиеся экипажи штурмовой и бомбардировочной авиации для практического, боевого применения, содержащегося в готовности номер 2".

"С 11.00 в Крыму всеми подразделениями также установлены усиленные посты для недопущения захвата воинских частей, усилена охрана всех воинских частей, которые находятся на территории Автономной Республики Крым ... Мы не готовы к полномасштабной войне. Нам нужно время. Нам нужна помощь. Нужна жесткая реакция мира, всего международного сообщества", - подчеркнул Тенюх.