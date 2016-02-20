В центре Киева активисты забросали офис компании Ахметова брусчаткой (фото)
12:01, 20 февраля 2016Общество
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В центре Киева на ул. Десятинной активисты в годовщину расстрела Евромайдана забросали офис компании Рината Ахметова брусчаткой.
Об этом в эфире Hromadske TV сообщил журналист Богдан Кутепов.
"После флешмоба, то есть погрома, приглашаю всех вернуться на Майдан", – призвал выступающий.
Участие в так называемом флешмобе приняли ОУНовцы, раздавались возгласы "Ахметова-собаку повісить на гілляку", "Революція", "Схід і Захід разом".
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Активисты бросали брусчатку, выбили несколько окон в офисе Ахметова, раздавались взрывы петард. Кроме того, здание оцепили правоохранители.
Затем активистов призвали двигаться к отделению российского "Сбербанка" возле "Арсенальной".
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