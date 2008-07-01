ЕС ищет, как вырастить больше зерна

Страны-члены ЕС пришли к согласию отказаться от обязательных требований к фермерам об отведении земель под пар.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующая договоренность была достигнута 30 июня на заседании Специального комитета по вопросам сельского хозяйства.

Эти изменения, по убеждению Еврокомиссии, должны стать ответом на повышение спроса на рынке зерновых.

Как сообщал УНИАН, отведение земель под пар было введено в ЕС с 1988/89 маркетингового года, а с 1992 года оно стало обязательным.

На протяжении 1992-2000 годов фермеры должны были отводить под пар ежегодно не менее 10% своих земель. Эта мера была предпринята в ЕС для избежания перепроизводства зерновых.

В 2007 году Совет министров ЕС сократил уровень отведения земель под пар до нуля.