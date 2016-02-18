Высший хозсуд отобрал у государства "отвоеванный" Корбаном днепропетровский госпиталь

Об этом изданию "Днепр вечерний" сообщил начальник Днепропетровского военного госпиталя Андрей Рыльский.

"В 2007 году Министерством обороны было принято решение о продаже половины зданий госпиталя частным фирмам. В итоге было продано все, а когда началась антитеррористическая операция, общественность встала на защиту госпиталя, и новые владельцы наших помещений согласились подождать. Вскоре Министерство обороны и Фонд госимущества подали в Днепропетровский хозяйственный суд иск с требованием вернуть госпиталь в собственность государства. Этот суд, а затем и апелляционный суд их иск удовлетворил", - рассказал Рыльский.

Однако на днях, по его словам, стало известно, что Высший хозсуд отменил решение о возвращении Днепропетровского военного госпиталя в собственность государства и направил дело на пересмотр в суды низшей инстанции.

"А это значит, что все положительные решения по нашему вопросу отменены и все здания госпиталя, как и раньше, принадлежат не государству, а частным лицам, которые в любое время могут предъявить на них права. А в это время в госпиталь ежедневно продолжают поступать около 20 раненых, травмированных и больных", - добавил он.

Напомним, в ноябре 2015 года Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 18 мая 2015 года о возвращении госпиталя в госсобственность.

Речь идет о более чем 10 тысячах квадратных метров недвижимости и около 4 гектаров земли в центре Днепропетровска, которые, по словам Корбана, попали в собственность российского "ВТБ Банка" по цене, не соответствовавшей его реальной стоимости. Он отметил, что российский банк пытался изъять госпиталь как залоговое имущество как раз в тот момент, когда в Днепропетровск начали привозить раненных в зоне АТО бойцов.