Корбан уведомил Шокина, что Днепропетровский военный госпиталь можно оформлять в госсобственность

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер партии УКРОП Геннадий Корбан.

"Пока дедушка Шокин ищет бабушек, которые по копеечке сбрасывались на "Фонд обороны страны", мы сделали за него неплохую работу. Сейчас в руках я держу решение Днепропетровского апелляционного суда, постановившего вернуть военный госпиталь в собственность государства", - написал он.

Политик напомнил, что речь идет о более чем 10 тысячах квадратных метров недвижимости и около 4 гектаров земли в центре города, которые попали в собственность российского "ВТБ Банка" по цене, не соответствовавшей его реальной стоимости.

По словам политика, "ВТБ Банк" пытался изъять госпиталь как залоговое имущество как раз в тот момент, когда в Днепропетровск начали привозить раненных в зоне АТО бойцов.

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"Уважаемый господин Шокин, вынужден чистосердечно признаться: тогда я совершил незаконное действие и выставил охрану у входа для того, чтобы объект не попал в руки российского "ВТБ Банка". Потом вызвал юристов, прокуроров и сотрудников Фонда госимущества и провел совещание с целью сформулировать юридическую позицию – как вернуть госпиталь. К вашему сведению, господин Шокин, прокуроры отказались (помочь)", - подчеркнул он.

"Решение суда имеет немедленную силу. Это означает, что госпиталь уже сейчас можно и нужно переоформлять в собственность государства. Господин Шокин, вам помочь или в этот раз вы сами?", - добавил Корбан.