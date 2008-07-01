Страны ГУАМ договорились пустить автодорогу в обход России

Президенты стран – членов ГУАМ заявляют о начале реализации центрального маршрута Новой евразийской транспортной инициативы.

Об этом идет речь в заявлении Совета глав государств – членов ГУАМ об использовании транспортного потенциала и развитии транспортного коридора ГУАМ.

Документ подписали Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам АЛИЕВ, Президент Литовской Республики Валдас АДАМКУС, Президент Республики Польша Лех КАЧИНСКИЙ, а также главы делегаций стран – участниц саммита.

В заявлении отмечается, что данный маршрут разработан в рамках Международного союза автомобильного транспорта и предусматривает развитие транскаспийского и трансчерноморского участков коридора ГУАМ.

В заявлении также подтверждается необходимость ускорения процесса создания зоны свободной торговли, отмечается необходимость разработки концепции транспортной политики организации.

Также в документе выражается поддержка конкретных проектов по совершенствованию инфраструктуры транспортного коридора ГУАМ.