Фундаментальная роль Меркель и шантаж Путина: Делегат рассказал о прошлогодних переговорах в Минске по Дебальцево

Как пишет Украинская правда, собеседник, который год назад был в делегации, сообщил, что вопрос Дебальцево на переговорах в Минске зазвучал с самого начала и стал ключевым.

"Это был классический шантаж. Путин расшатывал ситуацию вокруг Дебальцево и надеялся, что это позволит ему радикально изменить ход переговоров", - рассказал собеседник.

"Он говорил: "Видите, у нас есть ситуация в Дебальцево. Там находится несколько тысяч украинских военных, которые собираются сдаваться. Они могут быть уничтожены. Нам нужно позаботиться об их судьбе", - процитировал Путина источник.

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"Президент связывался с Генеральным Штабом. Там дали четкий ответ, что мы сможем продержаться, а окружения нет. То, что потом наши силы вышли из Дебальцево с меньшими потерями, чем рассчитывал противник, стало значительным и едва ли не единственным фактором установления доверительных отношений", - отметил собеседник.

"Дебальцево звучало во время переговоров много раз, в том числе во время обсуждения вопроса прекращения огня. Путин заявил: "Нет, никакого прекращения огня не будет". Когда его спросили, почему, ответил: "Из-за ситуации в Дебальцево". Мы настаивали на немедленном прекращении огня. Путин – наоборот", - рассказал делегат.

Он добавил, что около 7 часов утра появилось понимание, что договоренности достигнуты.

"Канцлер сыграла на переговорах абсолютно фундаментальную роль. Она первая положилась на обещание президента, что Дебальцево не окружено. Президент доверился канцлеру, что она в дальнейшем будет поддерживать наше понимание шагов последовательно, и не только по санкциям, а по единству ЕС. Этот тандем, в принципе, и работает", - добавил собеседник.

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"Путину не досталось то, за чем он приехал в Минск. Путина просто дезинформировали о ситуации в Дебальцево....То, что Путину не удалось переломить ситуацию, подвесило россиян на логику Минска. Санкции против РФ были привязаны к состоянию выполнения Кремлем Минских соглашений. И после Дебальцево масштабной эскалации больше не было. Да – были обстрелы, боестолкновения, попытка атаки в Марьинке", - добавил собеседник.