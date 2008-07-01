Власти Днепродзержинска просят у Тимошенко еще 76 миллионов

Городские власти Днепродзержинска обратились в Кабинет министров Украины с просьбой выделить из Государственного бюджета 76 млн. грн. на достройку и реконструкцию транзитного путепровода через реку Днепр, который соединяет правобережную и левобережную части города. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепродзержинского городского совета.

По информации пресс-службы, городской председатель Днепродзержинска Ярослав КОРЧЕВСКИЙ рассчитывает также на помощь со стороны Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, приезд которого ожидается в город в июле.

По предварительным данным, около 10 млн. грн. на восстановительные работы дорожного покрытия и конструкций моста может быть выделено Днепродзержинску уже в этом году.

Общая протяженность левобережного мостового перехода составляет 13,5 км, имеет 4 пролета — моста: над судоходным и несудоходным руслом Днепра, над железной дорогой и Елизаветинской трассой. Построен в 1996 году для разгрузки транзитного транспортного сообщения с полтавским направлением и сообщения центра Днепродзержинска с левобережным жилым массивом, где проживает более 80 тыс. горожан. До этого движение этого направления осуществлялось через дамбу Днепродзержинской ГЭС.