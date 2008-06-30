Грузия готова согласиться на вступление Азербайджана в ВТО

Тбилиси готов подписать соглашение с Азербайджаном и дать добро на вступление этой страны во Всемирную торговую организация (ВТО), сообщила журналистам министр экономики Грузии Эка Шарашидзе. Она отметила, что документ может быть подписан уже сегодня в рамках подготовительной работы комиссии к саммиту ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия), который открывается 1 июля 2008 г. в Батуми, передает "Тренд".

Переговоры между Грузией и Азербайджаном по данному вопросу длятся год, и, как ранее заявляли стороны, существовало несколько несогласованных вопросов.

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