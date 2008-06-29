Тимошенко рассказала, как договаривалась с Путиным про газ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о возможности постепенного перехода на европейские цены на газ за 3-4 года.

Об этом она сказала в эфире телеканала «1+1» в воскресенье.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что такая договоренность была достигнута в субботу в ходе встречи с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«Мы договорились, что от шокового повышения цен мы переходим к постепенному повышению цен за несколько лет… Я думаю, что постепенно цены до европейских будут подниматься на протяжении 3-4 лет», - уточнила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что резкое повышения цены на газ в два раза невозможно для экономики Украины.

Она также сообщила, что договорилась с премьер-министром России о возможности выхода на подписание долгосрочного стратегического газового соглашения до 15 сентября 2008 года, после проведения параллельных переговоров со странами Средней Азии.

Как сообщал УНИАН, в субботу после встречи с Ю.ТИМОШЕНКО В.ПУТИН заявил, что является сторонником постепенного перехода на европейские цены на газ для Украины, однако условие о быстром переходе на такие цены ставят центральноазиатские страны.