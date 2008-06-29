Милиция ищет мину в крупнейшем торговом центре в Житомире

В Житомире проверяют сообщение о заминировании крупнейшего в городе торгового центра возле Житнего рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, из-за сообщения о заминировании торгового центра, милиция и МЧС перекрыли все входы и выходы из магазина и провели эвакуацию его работников.

В настоящее время торговый центр не работает. Возле него также находится пожарная машина.

Факт получения сообщения от неизвестного о заминировании торгового центра УНИАН подтвердил дежурный Главного управления МЧС Украины в Житомирской области. Больше информации МЧС не предоставило.