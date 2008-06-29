Милиция ищет мину в крупнейшем торговом центре в Житомире
13:04, 29 июня 2008Общество
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Нет, не потеряли - было сообщение
В Житомире проверяют сообщение о заминировании крупнейшего в городе торгового центра возле Житнего рынка.
Как передает корреспондент УНИАН, из-за сообщения о заминировании торгового центра, милиция и МЧС перекрыли все входы и выходы из магазина и провели эвакуацию его работников.
В настоящее время торговый центр не работает. Возле него также находится пожарная машина.
Факт получения сообщения от неизвестного о заминировании торгового центра УНИАН подтвердил дежурный Главного управления МЧС Украины в Житомирской области. Больше информации МЧС не предоставило.
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