В Одесской области ночью горел развлекательный центр

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в области, в 3.50 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в пгт Таирово произошло возгорание на летней площадке центра развлечений и отдыха.

Читайте такжеВ Одессе горел ночной клуб (видео)Примерно в 4.40 пожар был ликвидирован. В результате огнем повреждены летний навес и хозяйственное имущество, площадь возгорания составила более 70 кв. м.

В ГСЧС отметили, что помещение центра удалось спасти. По предварительным данным, причина возгорания – занесение огня извне. В настоящее время устанавливаются сумма ущерба и причина пожара.