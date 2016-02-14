В Одесской области ночью горел развлекательный центр
10:39, 14 февраля 2016Общество
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В Овидиопольском районе Одесской области в ночь на 14 февраля горел развлекательный центр.
Примерно в 4.40 пожар был ликвидирован \ Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в области, в 3.50 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в пгт Таирово произошло возгорание на летней площадке центра развлечений и отдыха.
Читайте такжеВ Одессе горел ночной клуб (видео)Примерно в 4.40 пожар был ликвидирован. В результате огнем повреждены летний навес и хозяйственное имущество, площадь возгорания составила более 70 кв. м.
В ГСЧС отметили, что помещение центра удалось спасти. По предварительным данным, причина возгорания – занесение огня извне. В настоящее время устанавливаются сумма ущерба и причина пожара.
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