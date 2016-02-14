За КПП на админгранице с Крымом теперь можно наблюдать через веб-камеры

За ситуацией возле КПП на административной границе с Крымом теперь можно будет наблюдать через интернет. Об этом сообщил помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины по вопросам взаимодействия со СМИ Максим Сорока, передают Крым.Реалии.

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"Теперь граждане смогут наблюдать за ситуацией на контрольных пунктах въезда–выезда онлайн. Камеры видеонаблюдения для общего доступа в сети интернет заработали на пунктах "Чонгар", "Каланчак", "Чаплинка". Это позволит гражданам оперативно получать информацию по накоплению очередей и общей ситуации на административной границе", – отметил он.

Сервисом видеонаблюдения можно воспользоваться на официальном сайте Госпогранслужбы Украины в разделе "Кордон on-line".

Как сообщалось ранее, на админгранице с Крымом в Херсонской области Госпогранслужба Украины установила четыре новые наблюдательные вышки, еще одну - в Запорожской области.