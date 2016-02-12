После масштабных учений войск РФ на админгранице с Крымом появились украинские наблюдательные вышки

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

По информации пограничников, вышки являются стационарными, но в случае необходимости разбираются, перемещаются и устанавливаются в другом месте. Высота вышек - 17 метров, что, по словам пограничников, дает гораздо больший обзор, чем с земли.

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«С этих вышек мы наблюдаем с помощью технических мер охраны границы на расстоянии приблизительно 10-15 километров вправо от вышки и приблизительно 20 км влево от башни», – сказал заместитель начальника отдела пограничной службы «Чонгар» Владимир Слободян.

Напомним, ранее в оккупированном Крыму российские войска провели масштабные учения.