Геращенко: Россия может использовать украинских пленных для шантажа ЕС

Такое мнение высказала Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко в разговоре с DW.

"Нет желания освобождать никого, есть желание шантажировать Украину. Я не исключаю, что РФ планирует шантажировать заложниками мир, чтобы, возможно, ближе к дискуссии в ЕС о санкциях, освободить заложников, и таким образом пытаться выторговать снятие санкций", - заявила она.

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Напомним, 21 декабря 2015 Евросоюз продлил до 31 июля 2016 действие санкций, наложенных на Россию из-за ее агрессии на Востоке Украины.

По данным СБУ, всего было "освобождено и найдено" 3004 лица, находившихся в плену боевиков на Донбассе. "Из них 66 бойцов добровольческих батальонов, 1111 военнослужащих, 39 волонтеров, 26 - с Государственной пограничной службы, 112 представителей МВД, 264 - из Национальной гвардии, 1386 гражданских лиц, среди которых более 20 журналистов", - сообщил DW советник председателя СБУ Юрий Тандит.

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Советник заместителя министра обороны Украины и президент фонда "Волонтер. Фонд" Василий Будик и председатель ОО "Офицерский корпус" Владимир Рубан выразили сомнения в этих цифрах. "Три тысячи, о которых заявляет СБУ, не соответствуют действительности. Всего было освобождено не более 1500 человек, это более реальная цифра", - заявил Рубан.