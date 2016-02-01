Боевики удерживают 140 пленных украинцев в подвалах и нечеловеческих условиях - президент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сегодня в Берлине.

«Это ужасно, что, несмотря на четкие обязательства, поддерживаемые Россией боевики удерживают 140 украинских военных и гражданских лиц, в том числе журналистов и волонтеров, в подвалах и нечеловеческих условиях», - заявил он.

Читайте такжеРоссия продолжает поставлять оружие, боеприпасы и войска на Донбасс – Порошенко

Также, по словам Порошенко, за последние несколько дней они арестовали еще двух волонтеров и бросили их в тюрьму.

Кроме того, отметил президент, некоторые пленные тяжелораненые, но «все еще не могут вернуться домой».

Читайте такжеПорошенко: Боевики вместо отвода тяжелого вооружения активно применяют его на Донбассе

«Мы не должны забыть о Савченко и других украинцах, незаконно заключенных в России», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 22 января советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что в заложниках остаются 133 украинца.

Освобождение и обмен пленными - это одно из условий Минских договоренностей.