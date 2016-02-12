Третий тур вакцинации против полиомиелита продлили до конца февраля
18:35, 12 февраля 2016Общество
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На сегодня прививки получили 50% детей.
REUTERS
Как сообщили УНІАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, такое решение принял сегодня Оперативный штаб по предупреждению поліиовирусов.
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Оно обусловлено неполным проведением тура в некоторых регионах Украины из-за сложной эпидситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.
В пресс-службе напомнили, что третий тур вакцинации начался 25 января. По состоянию на сегодня уровень охвата прививками детского населения составляет 50%.
Согласно рекомендации ВОЗ, эта цифра должна составить около 95%.
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