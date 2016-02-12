Военная прокуратура открыла дело о госизмене насчет полковника-беглеца Павлюченко

9 февраля военная прокуратура Винницкого гарнизона во время расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 408 УК Украины насчет командира воинской части А4489 полковника Павлюченко В.А. установила обстоятельства, свидетельствующие о совершении государственной измены.

Это преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК Украины, внесено сведения в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Читайте такжеПосле масштабных учений войск РФ на админгранице с Крымом появились украинские наблюдательные вышки

Установлено, что Павлюченко в в период с января по апрель 2014 года занимал должность командира воинской части А4489. При этом он предоставлял РФ помощь в подрывной деятельности против Украины, захвате военного имущества ВСУ, которое находилось на территории указанной воинской части, а также передаче этого имущества и документации воинской части А4489 в ВС РФ. То есть он совершал действия, направленные на снижение боеготовности украинской армии и подрыв обороноспособности Украины.

Читайте такжеНа Донетчине задержаны экс-боевик и пропагандист-информатор "ДНР" (видео)

Кроме того, Павлюченко, в нарушение директивы Минобороны и Генштаба не прибыл в воинскую часть А2656 в Виннице, чем совершил переход на сторону врага в условиях оккупации российскими войсками территории Украины.

Поскольку подозреваемый скрывается на временно оккупированной территории (АР Крым) военной прокуратурой Винницкого гарнизона в указанном уголовном производстве планируется осуществить специальное досудебное расследование в порядке, установленном статьей 297-1 УПК Украины.