Энергетическое сообщество хочет создать нефтяной форум

Энергетическое сообщество желает усилить сотрудничество в электроэнергетике и создать нефтяной форум

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято 27 июня на министерской конференции Европейского энергетического сообщества.

В ходе заседания стороны, в частности, договорились о необходимости введения на региональном уровне процедуры распределения электрических мощностей. В связи с этим министры призвали операторов передачи электроэнергии и регуляторов одобрить соответствующие соглашения и механизмы до конца 2009 года. По мнению министров, это даст возможность улучшить трансграничные перетоки электроэнергии и повысить безопасность энергосистемы Европы в целом.

Министры также договорились развивать нефтяное направление сотрудничества, создав нефтяной форум, которой должен обсуждать и способствовать реализации региональных нефтяных инфраструктурных проектов.

На заседании присутствовал заместитель министра топлива и энергетики Украины Сергей ПАВЛУША в качестве наблюдателя.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия планирует получить мандат на начало переговоров с Украиной о присоединении к Энергетическому сообществу в ближайшие месяцы.