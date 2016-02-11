Похищенные в Нидерландах картины могут находиться в Киеве - СМИ

Сейчас похищенные полотна, вероятно, находятся в Киеве, сообщается в расследование Слідство.Інфо.

В январе 2005 года из нидерландского музея исчезли двадцать четыре картины и семьдесят предметов из серебра – бокалов, монет, ваз, подносов, столовых приборов. Самыми ценными были картины - двадцать три на холсте и одна на дереве.

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В самом музее сообщили, что украденные картины были далеко не первостепенными. Среди экспонатов были и значительно ценнее. Работники музея убеждены, что воры были дилетантами в искусстве и действовали наугад. Соответственно, произведения искусства вынесли именно для перепродажи.

В расследовании отмечается, что похитили полотна из голландского музея неслучайно, а на заказ конкретного человека. Так полотна попали в Украину.

Последние полгода делом занимается нидерландский частный детектив в области искусства с двадцатилетним стажем Артур Бранд. По его словам, экс-сотрудник голландской криминальной полиции с польскими корнями Марк Мильчарек сводил нидерландских преступников в Украине с работниками службы Безопасности Украины и помог перевезти похищенные полотна.

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По мнению голландских правоохранителей, первые попытки продать вывезенные произведения искусства на территории Украины зафиксированы после 2010 года.

Наиболее активно похищенные картины пытаются продать в 2014, причем делали это довольно примитивно. Краденые произведения искусства предлагают незнакомым людям и мелким дилерам, обзванивая их по телефону.

Вторая публичная утечка информации о том, что картины активно предлагают купить в Украине, происходит через полтора года. Ключевое событие, которое дает начало легенде о пребывании произведений искусства в зоне боевых действий на востоке Украины, происходит в посольстве Нидерландов в Киеве. В частности, Борис Гуменюк, который представляется заместителем командира батальона ОУН, туманно объясняет, что может помочь вернуть похищенные картины. Полотна якобы находятся на неподконтрольной Украине территории, а информацию о них он получил от украинца, который является то ли военнослужащим, то ли партизаном.

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После встречи по просьбе голландцев Борис Гуменюк присылает по электронной почте три изображения картины Генрика Богарда «Деревенская свадьба» с актуальным номером издания «Україна молода». Это должно было подтвердить, что Гуменюк действительно контактирует с людьми, которые якобы находятся на Донбассе и имеют картины. Хотя как на неподконтрольной территории получили свежий номер украинской газеты – загадка.

В расследовании журналистов отмечается, что осенью 2015 года трейдер и адвокат Юрий Волошин предлагал купить похищенные картины нидерландских художников, которые, по его словам, находились в Киеве.

В частности, в столице находилось, по крайней мере, 12-15 похищенных произведений искусства, которые разошлись "по домам".

Как сообщил Волошин в общении с журналистами, предложил ему найти покупателя на картины представитель батальона ОУН-2 Борис Гуменюк.

Также свое убеждение в том, что большинство картин находятся в Киеве, высказал и частный детектив Артур Бранд.

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"Насколько нам известно, большинство из них до сих пор в Киеве и его окрестностях, часть уже вывезли за пределы Украины. В одну из европейских стран, но в какую именно, я пока говорить не могу, идет расследование. Мы не верим словам Гуменюка, что они находятся на неподконтрольной территории", - подчеркнул он.

По его словам, есть группа работников СБУ, которые и до сих пор предлагают купить картины.

При этом сообщается, что к сокрытию и попыток продать произведения искусства может быть причастен луганчанин Иван Клименко, который работал в международном отделе ГУБОП МВД Украины.

По информации журналистов, в 2007 году Клименко делает попытку перейти на работу в СБУ, подарив потенциальному руководству меньшей мере одну из похищенных картин. Сам он отрицает любую причастность к похищенных полотен.

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При этом издание отмечает, что из украинской власти никто до сих пор не возразил, что краденые картины в Киеве и что они в руках сотрудников Службы Безопасности Украины или украинского криминалитета. Как говорится в расследовании, украинская сторона не проявляет значительной активности в поиске похищенных полотен, а пресс-конференция сотрудников музея в конце прошлого года стала для них неожиданностью.