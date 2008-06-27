Считают ли украинцы праздником День Конституции (опрос)

21,4% граждан Украины смогли правильно ответить, в каком году была принята ее Конституция.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Чаще всего правильный ответ дают жители Западного региона (33,3%), среди жителей Южного региона - 25,9%, а реже всего - жители Центрального (18,7%) и Восточного (16,2%) регионов. Чем старшие респонденты, тем реже они дают правильный ответ (среди тех, кому 60 и больше лет, правильный ответ дали 16,9%, тогда как среди респондентов от 18 до 39 лет - 25,6%).

Результаты опроса также засвидетельствовали, что по сравнению с 2003 годом отношения ко Дню Конституции как государственному празднику не изменилось. Точно так же, как и пять лет назад, считают его действительно большим праздником только 5% граждан, а 32,9% назвали его «обычным праздником, как и все остальные праздники». Чаще всего же респонденты отвечают, что для них это не праздник, а обычный выходной день (41,2%), а 11,7% придерживаются мнения, что день вообще должен быть рабочим (правда, часть тех, кто считает его «просто выходным», или хотели бы, чтобы он был рабочим днем, несколько уменьшилась по сравнению с 2003 годом, за счет роста доли тех, кто уклонился от ответа).

Часть тех, для кого День Конституции - все же праздник («большой» или «такое же, как и все официальные праздники»), самая высокая в Южном регионе (60,2%), в Западном регионе так к нему относятся 49,8% опрошенных, а реже всего воспринимают этот день как праздник в Центральном (31,4%) и Восточном (34,2%) регионах. Тех, кто считает, что этот день должен быть рабочим, больше всего среди представителей самой старшей возрастной группы (в возрасте от 60 лет ) - 17,3%.

Исследование проведено социологической службой Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова с 19 по 25 июня 2008 года. Были опрошены 2014 респондентов старше 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборке, которая представляет взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета эффекта дизайна) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.