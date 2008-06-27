Под бывшими постами ГАИ можно будет переночевать за деньги?

В помещениях, где размещались посты ГАИ, планируется организовать пункты общественной помощи водителям и другим участникам дорожного движения.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве начальник Департамента Госавтоинспекции МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.

Он напомнил, что в целом существовало 57 постов ГАИ, к работе которых были привлечены 684 человека. Во исполнение указа Президента Украины о ликвидации этих постов, сотрудники ГАИ переведены на работу в патрульном режиме. В то же время С.КОЛОМИЕЦ подчеркнул, что в этом же указе речь идет о повышении уровня помощи на дорогах. Поэтому принято решение использовать помещения постов ГАИ как пункты помощи.

“Они будут функционировать, возможно, на частной платной основе. Можно будет там получить консультацию, переночевать возле них (пунктов общественной помощи – УНИАН), колесо поменять и тому подобное”, - сказал С.КОЛОМИЕЦ.