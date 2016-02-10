Згуладзе: Патрульная полиция уже меня раздражает

Об этом она заявила в ходе заседания коллегии МВД и Минюста, передает "112 Украина".

"Флагманы, даже такие красивые, как патрульная полиция (она уже меня раздражает чуть-чуть), будут уничтожены. И когда нас хвалят за проект патрульной полиции, я не радуюсь, я волнуюсь, как и волнуются обычные украинцы. Мы не можем иметь островки реформы. Патрульная полиция – это островок. Если островки останутся в окружении океана интриг и коррупции, они утонут", - отметила Згуладзе.

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С ней согласилась и глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе.

"Эка сказала, что патрульная полиция уже нас раздражает, потому что, да, пиара много, хорошего много, молодые ребята, им нужна поддержка", - заявила Деканоидзе.