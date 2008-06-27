Цена квартир будет расти не быстрее, чем инфляция?

В Киеве до конца текущего года рост стоимости жилья на первичном рынке не превысит темпов инфляции.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал руководитель отдела маркетинга и РR строительно-инвестиционной компании "Киев Жильё-Инвест" Владимир ГЕРМАНОВ.

По его словам, если прогнозируемый темп роста инфляции до конца года составит 25%, то жилая недвижимость на первичном рынке столицы может вырасти на 15-17%.

«Это косвенное снижение цен. Инфляция – это обесценивание средств, а недвижимость не будет падать. Это будет свидетельством того, что цены на киевскую недвижимость достигли своего потолка», - сказал он.

В.ГЕРМАНОВ не исключает того, что в сентябре доллар возобновит свои позиции.

«Это очень оптимистично для тех людей, у которых есть средства в иностранной валюте. Если вдруг доллар на неделю вернется на свои позиции, люди попытаются вложить деньги в недвижимость, что спровоцирует рост цен», - добавил эксперт.

При этом он считает, что ценовые колебания, которые произойдут осенью, будут в пределах покупательской активности.

По мнению В.ГЕРМАНОВА, возможно, увеличится число компаний, которые будут предлагать всевозможные акции – скидки до 15%, что станет свидетельством того, что цены становятся конкурентными.

«Никто из застройщиков сейчас не готов сказать в открытую - мы снижаем цены, потому что нет покупателя», - отметил он.

В то же время, застройщики ищут возможность под видом акции привлечь покупателя. «Это значит, что рынок достиг своего потолка и теперь начнется конкуренция за покупателя», - подытожил эксперт.